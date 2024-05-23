"تطوير محمية الملك سلمان": انضمام المملكة لاتفاقية الأراضي الرطبة يعزز التنوع البيولوجي

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن أهمية الأراضي الرطبة تكمن في توفر بيئة مثالية لنمو العديد من النباتات المائية، كما تُعد ملاذًا آمنًا لتكاثر وعيش العديد من الحيوانات، وأيضًا تُشكّل موقعًا حيويًا للطيور المائية المقيمة والزائرة.