شاهد.. "مجرى سيل مفتوح" بجدة يدفع بمطالبات لتغطيته وتحويله إلى ممشى!

شكا سكان "حي الأمير فواز الجنوبي 2" وسكان "حي الأجاويد" بجنوب جدة، من مجرى السيل المفتوح الذي يصل طوله كيلومترًا ويفصل بين الحيين وتلتف حوله الصخور ليشوه المشهد بصريًّا، في صورة لا تتماشى مع التنظيم الحضاري ومفاهيم أنسنة المدن، إضافة إلى ملاصقته لطريق قد يشكل حوادث في ظل عدم وجود مطبات صناعية.
وأوضح السكان أن المجرى تنبعث منه روائح كريهة جراء صب المياه الآسنة، ويتعرض لتجميع القمامة والمخلفات، وقد يواجه الأطفال حوادث لا تحمد عقباها جراء تواجده في مكان خطير تطل معظم المنازل عليه، مطالبين أمانة جدة بسرعة تحويله إلى ممشى وتحسين المشهد البصري، وعمل أشجار فوقه بعد تغطيته؛ لتتم الاستفادة منه.