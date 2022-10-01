شاهد.. "مجرى سيل مفتوح" بجدة يدفع بمطالبات لتغطيته وتحويله إلى ممشى!

شكا سكان "حي الأمير فواز الجنوبي 2" وسكان "حي الأجاويد" بجنوب جدة، من مجرى السيل المفتوح الذي يصل طوله كيلومترًا ويفصل بين الحيين وتلتف حوله الصخور ليشوه المشهد بصريًّا، في صورة لا تتماشى مع التنظيم الحضاري ومفاهيم أنسنة المدن، إضافة إلى ملاصقته لطريق قد يشكل حوادث في ظل عدم وجود مطبات صناعية.