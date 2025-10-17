مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يرفع كفاءة نظر أربعيني من 10% للمستوى الطبيعي خلال دقائق وباستخدام تقنيات الفيمتوليزر

وقال الدكتور الشمري أن الفريق الطبي بعد اطلاعه على كامل نتائج الفحوصات وضع خطة علاجية خاصة، بدأت بايقاف تام للعدسات الصلبة ذات الاستخدام اليومي، وإعطاء المراجع نظارة خاصة مؤقتة، مع معالجة الجفاف والالتهابات عبر استخدام قطرات ترطيب ذات كثافة عالية، بالإضافة إلى قطرات كورتيزون وذلك لمدة شهر كامل. بعدها تم عمل فحوصات تبين منها استعادة العينين كامل عافيتهما، تبع ذلك طلب حلقات القرنية من شركة متخصصة في هذا المجال من المملكة المتحدة، وبعد وصولها أخضع المراجع لإجراء علاجي استغرق 15 دقيقة فقط دون أي فتح جراحي، حيث تم تركيب الحلقات باستخدام تقنيات الفيمتوليزر الحديثة، شارحا أن تلك الحلقات تمثل دعامات للقرنية، بحيث تعمل على تعديل شكل القرنية والإنحراف الغير منتظم الى إنحراف منتظم، وبالتالي تتحسن الرؤية لدى المراجع. وبفضل الله خرج المراجع من المستشفى بعد 24 ساعة وهو بصحة جيدة.