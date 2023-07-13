"أمانة اللجان الزكوية" تنشر المجلد الثالث للمبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف

ويُعتبر نشر هذه المبادئ امتداداً لسلسلة مجموعة المبادئ التي تهدف إلى خدمة أصحاب المصلحة في إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان الاستئنافية في النزاعات الزكوية والضريبية، الذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، ووقاية سابقة وحماية لمواقف المتعاملين وإعانة لهم في مواقفهم أمام اللجان، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لاسيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم.