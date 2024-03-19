"فيصل بن فهد بن مقرن" يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بحائل

زار نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء أمس، مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بحائل، الذي يُعنى بتقييم ومتابعة الوضع الصحي في المنطقة، والتنبؤ بحدوث الأزمات، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.. وكان في استقباله لدى وصوله المركز المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد.
وشملت الزيارة مركز مؤشرات الجودة ومراقبة المخرجات بصحة حائل، وتم استعراض شاشات الداشبورد لنائب أمير حائل، ومؤشرات أداء خدمات القطاع الصحي بالمنطقة، وخطط التحسين لأهم التحديات القائمة. بعد ذلك زار سموه مركز الأزمات والكوارث، الذي يحتوي على غرفة العمليات، وإدارة الاستعداد للأزمات، والاتصالات والبنى التحتية.. كما يحتوي على غرفة فريق الدعم لقيادة الحدث، ولوحة أنظمة المعلومات (dashboard) لمتابعة جاهزية مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة.
ثم دشن نائب أمير منطقة حائل جهاز مزيل الرجفان القلبي AED: Automatic External Defibrillato، وهو عبارة عن جهاز إنعاش قلبي متنقل في الأماكن العامة، يُسهم في خلق بيئة صحية وآمنة من السكتات القلبية، ويُمكن استخدامه من قِبل أي شخص في المجتمع، والتدخل السريع لتقديم المساعدة من 3 إلى 5 دقائق من وقت الإصابة بالسكتة القلبية؛ ليرفع نسبة النجاة للمصاب -بإذن الله- بنسبة تتجاوز 70٪. ويُعتبر مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية أول إدارة حكومية في المنطقة تقوم بتوريد وتركيب هذا الجهاز.
كما قام الفريق المختص بالمركز بتعريف سموه برخص المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، وأهمية تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على وسائل الحماية الشخصية للوقاية من العدوى المكتسبة، إضافة إلى أساليب ومكونات ومعدات التدريب، التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية من فئات الممارسين كافة، ودور المركز التدريبي في استيعاب الدورات التدريبية وورش العمل كافة في مجال مكافحة العدوى.
يُذكر أن من مهام مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بحائل متابعة جاهزية جميع مستشفيات المنطقة، وتنفيذ الفرضيات والتدريب عليها في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة؛ وذلك للتأكد من استعداد المنشآت الصحية لمواجهة الأزمات والكوارث التي قد تحدث -لا قدر الله-، كذلك المشاركة في الفرضيات التي تقيمها الجهات الحكومية، والترصد والإنذار المبكر، وتقييم الأحداث والكوارث، والاستجابة لها مع العمليات الميدانية.
وفي ختام الزيارة أشاد نائب أمير منطقة حائل بجهود القائمين على المركز، متمنيًا للجميع الصحة والوقاية.
من جهته، أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل عن شكره لأمير حائل ونائبه على المساندة المستمرة للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، والدور الذي يقوم به بالتكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.