"فيصل بن فهد بن مقرن" يزور مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بحائل

ثم دشن نائب أمير منطقة حائل جهاز مزيل الرجفان القلبي AED: ‏Automatic External Defibrillato، وهو عبارة عن جهاز إنعاش قلبي متنقل في الأماكن العامة، يُسهم في خلق بيئة صحية وآمنة من السكتات القلبية، ويُمكن استخدامه من قِبل أي شخص في المجتمع، والتدخل السريع لتقديم المساعدة من 3 إلى 5 دقائق من وقت الإصابة بالسكتة القلبية؛ ليرفع نسبة النجاة للمصاب -بإذن الله- بنسبة تتجاوز 70٪؜. ويُعتبر مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية أول إدارة حكومية في المنطقة تقوم بتوريد وتركيب هذا الجهاز.