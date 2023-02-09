"كاوست" تعرض مبادراتها في "ليب 23" عن الذكاء والابتكار وتوقع 5 مذكرات تفاهم

وكانت مشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في مؤتمر ليب ٢٠٢٣ قد شهدت توقيع الجامعة عددًا من مذكرات التفاهم جاء أولها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، سعيًا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين لدعم البحث والتطوير في مجالات التقنيات الحديثة للاتصالات والمعلومات مثل 5 و، إلى جانب تطبيقاتها المختلفة مثل الحلول الذكية⁩ وإنترنت الأشياء.