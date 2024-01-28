"الأرصاد" :أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على الحدود الشمالية(طريف) والجوف(القريات) وتبوك( علقان- جبل اللوز- الظهر)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط و الجنوبي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الشمالي.