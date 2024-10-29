غدًا.. "محمد بن ناصر" يرعى حفل "إبداع جازان 2025م"

وأثنى على اهتمام أمير المنطقة ونائبه بالموهوبين والموهوبات في المنطقة، مبينًا أن المعرض المصاحب للأولمبياد يحتوي على ابتكارات الموهوبين والموهوبات عبر 60 مشروعًا علميًا للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بالمنطقة، والتي تنوعت بين الابتكارات والبحوث متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق المشاريع مراكز متقدمة وتمثيل المملكة دوليًا.