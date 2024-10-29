غدًا.. "محمد بن ناصر" يرعى حفل "إبداع جازان 2025م"

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، غدًا الأربعاء، حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جازان 2025م"، والمعرض المصاحب الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلبة وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب والملكات العلمية لهم وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة، وكذلك توجيه الطلبة للوصول لحلول إبداعية واعدة لمشكلات التنمية المستدامة العالمية.
وأثنى على اهتمام أمير المنطقة ونائبه بالموهوبين والموهوبات في المنطقة، مبينًا أن المعرض المصاحب للأولمبياد يحتوي على ابتكارات الموهوبين والموهوبات عبر 60 مشروعًا علميًا للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بالمنطقة، والتي تنوعت بين الابتكارات والبحوث متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق المشاريع مراكز متقدمة وتمثيل المملكة دوليًا.