احتفالية دولية بتجاوز عدد زوار معرض السيرة النبوية بالإيسيسكو 3 ملايين زائر

ويضم المعرض والمتحف ثلاثة أجنحة رئيسية، الأول: "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية"، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، ويتضمن عدة أقسام توثق حياة الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويعرض الجناح الثاني: "بانوراما الحجرة النبوية الشريفة في العصر الأول"، مفردات الحياة اليومية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة، بتقنيات ثلاثية الأبعاد وآليات الواقع الافتراضي، أما الجناح الثالث هو: "معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء"، الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.