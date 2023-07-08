سراديب وخرائق عجيبة.. شاهد عودة الحياة لـ"نفود عريق البلدان".. رياض ومحميات ومتنزهات

و"الهويجة" متوسطة المساحة، يصبّ فيها شعيب المنحنى الشمالي، الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، وتحيط بها الرمال من عدة جهات، وينبت فيها عدد من النباتات الطبيعية؛ منها: السلم، والعوشز، والنباتات المعمرة خاصة العرفج، والجثجاث، والأعشاب الموسمية، ويمكن الوصول إليها عن طريق "شقراء - أم حزم" المعروف بـ"طريق المستوي"، على بُعد 67 كيلومترًا للقادم من شقراء؛ حيث توجد شرق الطريق قبل مفرق الغرابة، وترى لسالك الطريق تحت عريق البلدان.