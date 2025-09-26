Apple تطوّر تطبيقًا شبيهًا بـChatGPT لاختبار نسخة جديدة من Siri

ويرى خبراء أن Apple تميل إلى دمج هذه القدرات مباشرة داخل Siri لتصبح جزءًا من تجربة النظام، بدلاً من إطلاق تطبيق دردشة منفصل، وهو ما يتماشى مع نهجها المعروف بالتركيز على التكامل العميق داخل أجهزتها وخدماتها.