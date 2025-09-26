Apple تطوّر تطبيقًا شبيهًا بـChatGPT لاختبار نسخة جديدة من Siri

تواصل شركة Apple العمل على تطوير نسخة مطوّرة من مساعدها الصوتي Siri، وكشفت تقارير إعلامية أن الشركة ابتكرت تطبيقًا داخليًا يشبه ChatGPT يُستخدم لاختبار الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.
ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن التطبيق صُمم ليمنح موظفي Apple القدرة على تجربة تقنيات Siri المتقدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث يتيح إدارة محادثات متعددة، وحفظ واسترجاع المحادثات السابقة، إضافة إلى متابعة الاستفسارات السابقة في حوارات متواصلة.
وأكدت المصادر أن التطبيق مخصص للاستخدام الداخلي فقط، دون خطط حالية لطرحه للعامة، إذ يهدف بالأساس إلى تقييم جدوى صيغة “المحادثة” في تحسين تجربة المساعد الصوتي.
وتعمل Apple على تطوير نسختين من Siri: الأولى مدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والأخرى تعتمد على نماذج من شركات خارجية مثل Google، على أن تُطلق النسخة الجديدة في ربيع 2026.
كما تطوّر الشركة مشروعًا آخر تحت اسم “Answers”، يهدف إلى ابتكار تجربة بحث متقدمة شبيهة بـChatGPT، بالاعتماد على خدماتها الداخلية للذكاء الاصطناعي.
ويرى خبراء أن Apple تميل إلى دمج هذه القدرات مباشرة داخل Siri لتصبح جزءًا من تجربة النظام، بدلاً من إطلاق تطبيق دردشة منفصل، وهو ما يتماشى مع نهجها المعروف بالتركيز على التكامل العميق داخل أجهزتها وخدماتها.