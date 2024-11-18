"القحطاني": 90% من مستخدمي إبر التخسيس يعودون إلى أوزانهم السابقة لصعوبة الاستمرار عليها

وأشار الدكتور القحطاني في حديثه لقناة "العربية" إلى أن إبر التخسيس يمكن أن تؤدي إلى خسارة تصل إلى 20% من الوزن الزائد إلا أن 90% من مستخدميها يعانون صعوبةً في الحفاظ على الوزن المفقود بعد التوقف عن استخدامها؛ ما يؤدي إلى عودتهم إلى أوزانهم السابقة.