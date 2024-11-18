"القحطاني": 90% من مستخدمي إبر التخسيس يعودون إلى أوزانهم السابقة لصعوبة الاستمرار عليها
أكد استشاري جراحة السمنة، الدكتور عائض القحطاني، أن العمليات الجراحية تُعَدُّ خيارًا أفضل لمن يزيد وزنهم على 30 كيلوجرامًا فوق الوزن الطبيعي مقارنة باستخدام إبر التخسيس، التي بالرغم من فاعليتها في إنقاص الوزن إلا أن نتائجها غالبًا ما تكون مؤقتة.
وأشار الدكتور القحطاني في حديثه لقناة "العربية" إلى أن إبر التخسيس يمكن أن تؤدي إلى خسارة تصل إلى 20% من الوزن الزائد إلا أن 90% من مستخدميها يعانون صعوبةً في الحفاظ على الوزن المفقود بعد التوقف عن استخدامها؛ ما يؤدي إلى عودتهم إلى أوزانهم السابقة.
وأوضح أن استمرار استخدام هذه الإبر مدى الحياة يُمثِّل تحديًا كبيرًا، إلى جانب وجود آثار جانبية، قد تصيب مستخدميها، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي التي تتفاوت في شدتها.
كما حذَّر من مخاطر أكثر خطورة، مثل شلل الأمعاء، أو انسدادها، وهي احتمالات تزداد مع طول مدة الاستخدام.
وأضاف القحطاني بأن استخدام هذه الإبر قد يتسبَّب أيضًا في انخفاض كتلة العضلات بنسبة تصل إلى 50% لدى بعض المستخدمين؛ ما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية، مثل ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين.
ولفت كذلك إلى مخاطر التهابات البنكرياس التي يمكن أن تصيب 1% من المستخدمين، مشددًا على أهمية استخدام الإبر تحت إشراف طبي متخصص ومتابعة دورية؛ لتجنُّب الإهمال الذي قد يؤدي إلى تفاقم المضاعفات.
وفي ختام حديثه دعا القحطاني إلى ضرورة التوعية بمخاطر وفوائد إبر التخسيس، والالتزام بمتابعة طبية مستمرة؛ لضمان تحقيق نتائج آمنة ومستدامة.