مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضًا للشعر يضمّ مخطوطات ووثائق نادرة.. الاثنين

وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن المعرض النوعي الذي تقيمه المكتبة يعدّ إسهامًا منها في التأكيد على قيمة الشعر وحضوره التراثي والثقافي في الوجدان العربي، وخاصة أن الشعر العربي يمثّل ذروة التعامل الفني مع اللغة، وهو أحد مصادر سلامة اللغة العربية وصحّتها، كما يأتي المعرضُ إسهامًا من المكتبة في فعاليات عام الشعر العربي الذي أطلقته وزارة الثقافة في هذا العام 2023م.