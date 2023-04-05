"شؤون الحرمين" تختبر 300 عينة من ماء زمزم يومياً خلال شهر رمضان

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إجراءات فحص ماء زمزم المبارك، عبر المختبر المتخصص في المسجد الحرام، بسحب 250 إلى 300 عينة يومياً من مختلف مصادر البئر في البيت العتيق.
وقال مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حسن السويهري، اليوم الأربعاء: إن المختبر المتخصص بجمع العينات من ماء زمزم المبارك، مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية التي تُعزز سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف المسجد الحرام.
وأضاف "السويهري"، أن المختبر يعمل على مدار الساعة، وينفذ عدداً من الاختبارات الميدانية والمخبرية التي توضع في تحاليل كيميائية.
كما جرى تخصيص عشر فرق ميدانية؛ لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي من 250 إلى 300 عينة، تشمل: المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات استانليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية.
وأوضح أن المختبر يفحص ما يزيد على 50 عينة من التمور المقدمة على سفر الإفطار، بطرق عشوائية من مواقع متعددة ومختلفة من المسجد الحرام؛ لضمان جودتها وفق المعايير العالمية المحددة لدى المختبر المتخصص.