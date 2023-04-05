"شؤون الحرمين" تختبر 300 عينة من ماء زمزم يومياً خلال شهر رمضان

كما جرى تخصيص عشر فرق ميدانية؛ لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي من 250 إلى 300 عينة، تشمل: المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات استانليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية.