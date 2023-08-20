عنيزة.. "8 ساعات جراحة" تنقذ حياة مريض من نزيف بالمخ وكسور مضاعفة
نجح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة، في إنقاذ حياة مريض بعملية مزدوجة لوقف نزيف حاد بالمخ، ومعالجة كسور عظمية ناجمة عن تعرض الشاب لحادث مروري.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن قسم الطوارئ في مستشفى الملك سعود استقبل حالة مستعجلة لمريض، بعد تعرضه لحادثة سير نتج عنها إصابة مباشرة في الرأس، بالإضافة إلى مجموعة كسور مضاعفة بالساقين، وأن أطباء الطوارئ باشروا –على الفور- إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة للمصاب، والتي كشفت وجود حالة نزيف حاد بالدماغ، ليتم بعدها استدعاء فريق من الأطباء حسب الاختصاصات المطلوبة للتعامل مع الحالة وفق البروتوكول المعتمد.
وأفاد التجمع بأنه بعد الانتهاء من الاستعدادات وتجهيز متطلبات غرفة العمليات، بدأ الفريق الطبي بإجراء العملية، والتي كانت على مرحلتين؛ حيث نُفذت أولًا عملية وقف النزيف الحاد بالمخ التي استغرقت ساعتين، لتنطلق بعدها المرحلة الثانية لمعالجة كسور الساقين والتي تم فيها وضع أسياخ معدنية خاصة بكلتا الرجلين واستغرقت 6 ساعات، وتكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى للمتابعة في العيادات الخارجية المختصة.
يُذكر أن عدد المرضى المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ في مستشفى الملك سعود بعنيزة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ أكثر من 66400 مريض.