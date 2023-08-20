عنيزة.. "8 ساعات جراحة" تنقذ حياة مريض من نزيف بالمخ وكسور مضاعفة

وأفاد التجمع بأنه بعد الانتهاء من الاستعدادات وتجهيز متطلبات غرفة العمليات، بدأ الفريق الطبي بإجراء العملية، والتي كانت على مرحلتين؛ حيث نُفذت أولًا عملية وقف النزيف الحاد بالمخ التي استغرقت ساعتين، لتنطلق بعدها المرحلة الثانية لمعالجة كسور الساقين والتي تم فيها وضع أسياخ معدنية خاصة بكلتا الرجلين واستغرقت 6 ساعات، وتكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى للمتابعة في العيادات الخارجية المختصة.