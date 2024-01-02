كأس العُلا للصقور.. طبيعة وتراث ومنافسات حماسية

تشهد مدينة العُلا، لأول مرة، هذه الأيام، نشاطاً رياضياً وتراثياً يُضاف إلى ما تمتلكه من فعاليات وأنشطة شتوية، تثري أجواءها الساحرة، وتستقطب عشاقها من الأذواق والفئات كافة، حيث تستضيف هذه الأيام حتى يوم الجمعة المقبل (5 يناير الجاري)، بطولة كأس العُلا للصقور التي تجمع أكثر من ألفَي متسابق من كبار الصقارين بالمملكة، بين أجمل المعالم والمناظر الطبيعية في العُلا، ليستعرضوا براعة طيورهم، وسرعتها، وجمالها الذي يتماهى مع جمال الطبيعة والأجواء والتاريخ في المحافظة، وذلك مع مجموعة جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليون ريال.