كأس العُلا للصقور.. طبيعة وتراث ومنافسات حماسية

تشهد مدينة العُلا، لأول مرة، هذه الأيام، نشاطاً رياضياً وتراثياً يُضاف إلى ما تمتلكه من فعاليات وأنشطة شتوية، تثري أجواءها الساحرة، وتستقطب عشاقها من الأذواق والفئات كافة، حيث تستضيف هذه الأيام حتى يوم الجمعة المقبل (5 يناير الجاري)، بطولة كأس العُلا للصقور التي تجمع أكثر من ألفَي متسابق من كبار الصقارين بالمملكة، بين أجمل المعالم والمناظر الطبيعية في العُلا، ليستعرضوا براعة طيورهم، وسرعتها، وجمالها الذي يتماهى مع جمال الطبيعة والأجواء والتاريخ في المحافظة، وذلك مع مجموعة جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليون ريال.
ومع انطلاق تلك الفعالية التي تُقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، تبدأ سلسلة من الجهود والمبادرات الهادفة لإحياء تلك الهواية المتوارثة عبر الأجيال، والتي تهدف إلى تعزيز موروث الصقّارة، والاحتفاء بالثقافة والهواية الأصيلة، إلى جانب رفع الوعي البيئي، وحماية الحياة الفطرية.
وتتكون بطولة كأس العُلا للصقور من أشواط نهائية، تشارك في جزءٍ منها الصقور الفائزة بالمراكز الأولى في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، إلى جانب أشواط تشمل المشاركين الجدد في المسابقة، كما تتضمن أشواطاً نهائية للنخبة، تجمع الصقور الحاصلة على المراكز الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وكأس العُلا للصقور بمعدل 6 أشواط، و6 أشواط لمسابقة المزاين.
وتبلغ قيمة جوائز المسار الأول في كأس العُلا للصقور 10 ملايين و440 ألف ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط، وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 28 مليوناً و860 ألف ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، فيما تم تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ10.5 مليون ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين، فيما تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10 ملايين و200 ألف ريال، وهي مخصصة لأشواط المزاين.
ويستمتع المشاركون في كأس الصقور مع السياح والزوّار بعديد من الوجهات والفعاليات المشوّقة والمعالم التاريخية التي تزخر بها محافظة العُلا، والتي تتميز عالمياً بتكويناتها الصخرية العجيبة، وحضارتها العريقة، وأجوائها الشتوية الساحرة، إلى جانب عشرات التجارب والأنشطة السياحية المذهلة التي تجذب آلاف السياح حول العالم لزيارتها والاستمتاع بمرافقها وتجاربها الفريدة.
كما تشهد المملكة هذه الأيام نشاطاً سياحياً ملحوظاً، تزامناً مع فعاليات موسم الشتاء، حيث يتميز شتاء السعودية بأجواء ممتعة وتجارب رائعة، ويشمل موسم هذا العام أكثر من 17 ألف فعالية متنوعة بين عديدٍ من التجارب والخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة، كما تزخر المملكة في الشتاء بالتنوّع الطبيعي والمناخي، إلى جانب العمق التاريخي والثقافي، وكرم الضيافة والحفاوة المشهود بها للمجتمع السعودي الأصيل.
وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقت أصبح فيه إصدار التأشيرات للقدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسراً من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عدداً من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجوّل في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، إضافة إلى المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرُّف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.