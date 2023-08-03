هيئة "البحر الأحمر" توقّع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير آلبرت ونادي موناكو لليخوت

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى، مع مؤسسة الأمير آلبرت الثاني إلى تطوير رأس المال البشري وقادة المستقبل، والتعاون في استضافة الأحداث المشتركة، وتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، إلى جانب التعاون في المبادرات والمشاريع البحثية لاستكشاف حلول جديدة للتحديات العالمية، والعمل معًا على رفع مستوى الوعي حول القضايا المهمة، وتعزيز التغيير الإيجابي من خلال حملات التوعية المشتركة.