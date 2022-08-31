هيئة النقل: أكثر من مليون و300 ألف عقد إلكتروني موحد في تأجير السيارات

وأوضحت الهيئة أن متوسط عدد العقود الإلكترونية التي تسجّل يوميًا يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث تعد منطقة الرياض الأعلى في عدد عقود تأجير السيارات بنسبة 33% تليها منطقة مكة المكرمة 24%، بينما المنطقة الشرقية تسجل 16% من إجمالي العقود، كما يشكّل السعوديون 66% من المستفيدين، و34% من الجنسيات الأخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة.