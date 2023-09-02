"تعليم جدة" يحصد مراكز متقدمة في منافسات تحدّي القراءة العربي

وحصدت الطالبة ريما بنت عويد السلمي؛ من معهد النور المركز الأول عن فئة ذوي الهمم بنات، والطالبة سلمى بنت ياسر الأحمدي؛ المركز العاشر من الابتدائية الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن الكريم عن فئة البنات، كما حققت حياة بنت عبدالله الغامدي؛ منسقة مشروع تحدّي القراءة بتعليم جدة المركز الثالث عن فئة المشرف المتميز.