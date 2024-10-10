الأمير سعود بن جلوي يفتتح معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2024 في سوبر دوم بجدة، بمشاركة من وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وغرفة جدة، وعدد من الشركات العقارية الوطنية.
وألقى وكيل وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي، طلال الخنيني، كلمة أوضح فيها أن "المعرض في نسخته الرابعة يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية في قطاع العقار بالمملكة، والذي يهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقاري بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة في هذا المجال".
بعد ذلك، تجول سمو الأمير سعود بن جلوي في أركان المعرض والذي تضمن عدد من الشركات العقارية من مطوِّرين، ومسوِّقين، ومستثمرين، إضافة إلى الجهات التمويلية، والتي تستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.
ويهدف المعرض إلى توفير منصَّةٍ تفاعليةٍ للمطوِّرين والمهتمين والباحثين عن فرصٍ استثمارية، كما يسعى إلى تسليط الضوء على التطوُّرات التي يشهدها القطاع العقاريُّ في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها تحقيقًا لرؤية 2030. كما كرّم محافظ جدة، الجهات المشاركة والراعية للمعرض ثم التقطت الصور التذكارية.