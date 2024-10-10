الأمير سعود بن جلوي يفتتح معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، معرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2024 في سوبر دوم بجدة، بمشاركة من وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وغرفة جدة، وعدد من الشركات العقارية الوطنية.