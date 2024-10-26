حلول التسجيل الرقمية لشركة "حاضر" تحوز إعجاب زوَّار معرض "جايتكس دبي 2024"

حازت حلول التسجيل الرقمية الذكية وإصدار البطاقات لزوَّار المعارض والمؤتمرات، التي استعرضتها شركة "حاضر" في معرض جايتكس جلوبال دبي 2024، إعجاب زوار المعرض. وقد شملت الحلول أحدث التقنيات التي ابتكرها فريقها التقني، وهي طباعة البطاقات عبر الذكاء الاصطناعي، بتقنية التعرُّف على خصائص الوجه facial recognition، التي تمكِّن الزائر من الحصول على شارة الدخول الخاصة به في المعارض والمؤتمرات بشكل سلس وسريع.