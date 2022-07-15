تفاعلًا مع "سبق".. لجنة عاجلة للتحقيق في قيصرية انتهت باستئصال قولون لامرأة بمكة

وأضافوا: عقب خروجها من المستشفى بيومين تعرّضت لمضاعفات تمثّلت في كثرة القيء، وكانت تعاني من انتفاخ في البطن؛ حيث راجعنا بها المستشفى نفسه، وأجريت لها أشعة مقطعية وخضعت للتنويم ليؤكد الأطباء ضرورة إجراء عملية لها، بداعي وجود ثقبين في القولون؛ مما أدى إلى نزول الفضلات في الخارج، مشيرين إلى أن مريضتهم لا تزال منوّمة في العناية المركزة بعد أن أُجري لها اقتصاص جزء من القولون.