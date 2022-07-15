تفاعلًا مع "سبق".. لجنة عاجلة للتحقيق في قيصرية انتهت باستئصال قولون لامرأة بمكة

أكّد المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حالة المريضة التي ترقد حاليًّا في العناية المركزة بمستشفى حراء العام؛ وذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق".
وأَضاف "المسعودي" أنه بإشراف ومتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة فقد تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حالة المريضة التي ترقد حاليًّا في العناية المركزة بمستشفى حراء العام، وتتلقّى العلاج اللازم.
ونوه إلى أن المريضة حضرت للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية، وتم الإجراء وإخراج الطفل وهو في حالة جيدة، وفي يوم التالي تمت ملاحظة وجود انتفاخ في بطن المريضة، وطلب الفريق الطبي بقاءها لمتابعتها، إلا أن المريضة فضلت الخروج بناء على مسؤوليتها، وحضرت في اليوم التالي بعد الخروج بتفاقم في الأعراض، ورفضت التنويم للمرة الثانية.
وتابع: بعد أسبوع من إجراء العملية عادت المريضة وهي تعاني من أعراض انتفاخ في البطن وكثرة القيء، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الطبية؛ حيث وُجد تسرب من عدة مواقع في القولون استدعى التدخل الجراحي واستئصال جزء من القولون.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية وفي انتظار التقرير النهائي للأنسجة، وتتم متابعة حالة المريضة في العناية المركزة، نسأل الله لها السلامة والعافية.
وكان ذوو سيدة دخلت مستشفى بمكة المكرمة بغرض الولادة، ثم وصلت إلى العناية المركزة، ناشدوا المسؤولين في وزارة الصحة فتح ملف تحقيق وتشكيل لجنة طبية بشكل عاجل.
وقال ذوو المرأة المتضررة لـ"سبق" في تقرير نشر قبل ساعات: إن مريضتهم دخلت مستشفى حراء العام بمكة المكرمة بتاريخ 6 ذي الحجة الجاري من أجل الولادة، وتقرر إجراء عملية قيصرية، وبالفعل تمّت العملية وغادرت المستشفى هي وطفلتها بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية القيصرية.
وأضافوا: عقب خروجها من المستشفى بيومين تعرّضت لمضاعفات تمثّلت في كثرة القيء، وكانت تعاني من انتفاخ في البطن؛ حيث راجعنا بها المستشفى نفسه، وأجريت لها أشعة مقطعية وخضعت للتنويم ليؤكد الأطباء ضرورة إجراء عملية لها، بداعي وجود ثقبين في القولون؛ مما أدى إلى نزول الفضلات في الخارج، مشيرين إلى أن مريضتهم لا تزال منوّمة في العناية المركزة بعد أن أُجري لها اقتصاص جزء من القولون.
وطالبوا وزارة الصحة والجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق وفتح ملف حول الحالة، والتأكد من سلامة العملية القيصرية التي أُجريت لها، والتي تدهورت حالتها الصحية عقبها.