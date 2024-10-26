"البديوي": العلاقاتُ الخليجية الأمريكية علاقاتٌ تاريخية وأسهمت بتعزيز العمل المشترك

جاء ذلك خلال انعقاد الطاولة المستديرة تحت عنوان "وجهة نظر حول العلاقات الخليجية - الأمريكية"، أمس، التي نظّمتْها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، بحضور عدد من الخبراء المهتمين وكبار المسؤولين في العديد من الشركات العالمية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.