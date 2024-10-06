حامل اللقب يزيد الراجحي يعود إلى رالي المغرب مع طموحات الحفاظ على اللقب والمنافسة على بطولة العالم للراليات الطويلة

قال الراجحي: "أنا مستعد لتقديم كل ما لدي للفوز برالي المغرب مرة أخرى. هذه المنافسة ضرورية لأنها تُعدنا لرالي داكار العام المقبل بشكل جيد. الفوز في المغرب يعني الكثير بالنسبة لنا، ليس فقط للدفاع عن اللقب، بل أيضاً للتقدم خطوة نحو الفوز بلقب بطولة العالم W2RC في حال وقف الحظ بجانبنا، لقد حققنا نتائج مميزة هذا الموسم، بما في ذلك فوزنا برالي الأرجنتين، وهذا يعطينا الثقة الكبيرة لتحقيق المزيد."