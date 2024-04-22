"التعاون الإسلامي" تدين المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، المجازر المروّعة التي لا يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما وثّقته التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية أخيراً في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس- جنوبي قطاع غزة، تشير إلى تعرُّض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواعٍ من التعذيب والتنكيل، قبل إعدامهم ودفنهم بشكلٍ جماعي.
واعتبرت المنظمة أن ذلك يشكّل جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية وإرهاب دولة منظماً يستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي، مؤكدةً ضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بمسؤولياتهما في هذا الخصوص.
وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وجدّدت دعوتها المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.