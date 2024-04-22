"التعاون الإسلامي" تدين المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، المجازر المروّعة التي لا يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما وثّقته التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية أخيراً في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس- جنوبي قطاع غزة، تشير إلى تعرُّض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواعٍ من التعذيب والتنكيل، قبل إعدامهم ودفنهم بشكلٍ جماعي.