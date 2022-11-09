الرياض تستقطب أهم خبراء الأمن السيبراني بالعالم خلال "بلاك هات"

وتجمع فعالية "بلاك هات" نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال الأمن السيبراني، وبحضور أكثر من 200 مسؤول لأهم الجهات في العالم، كما ستحتوي على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في المجال بشهادات معتمدة، إلى جانب عدد من الجلسات، وورش العمل، بالإضافة إلى الكثير من المنافسات بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 1.000.000 ريال، حيث تستهدف الفعالية المهتمين، والخبراء، والهواة بمجال الأمن السيبراني.