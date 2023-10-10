برعاية أمير تبوك.. "السلامة المرورية" تواصل استقبال المشاركات في مبادرة القيادة الآمنة

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، تواصل اللجنة استقبال المشاركات في المبادرة التي أطلقتها بالتعاون مع شركة نيوم، تحت عنوان "تحدي القيادة الآمنة" وتستمر فترة التسجيل حتى نهاية يوم 20 أكتوبر من العام الجاري 2023م، لتنطلق بعدها المنافسة بين أبناء وبنات المنطقة لمدة ثلاثة أشهر من خلال آلية تحدد مدى التزام المشاركين والمشاركات بقوانين وأدوات السلامة المرورية.
وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة محمد بن سعد الغامدي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية للوقاية من الحوادث وأضرارها، وهي إحدى مبادرات استراتيجيات اللجنة المتوائمة ورؤية المملكة 2030، لتحسين سلوك قائدي المركبات بمنطقة تبوك والحفاظ على سلامتهم، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على القيادة الآمنة.
وقال: "إننا في لجنة السلامة المرورية وبتوجيه ودعم سمو أمير منطقة تبوك نعمل على إعداد الدراسات الخاصة بقياس مسببات الحوادث وطرق الوقاية منها بشكل مستمر، وقد تبيّن أن من أهم وأخطر مسببات الحوادث هي سلوك قائد المركبة بعد - مشيئة الله - ولتحسين مثل هذا السلوك الخطير، ابتكرنا هذه البادرة للغرض ذاته الذي سيضمن تحسن قيادة سالكي الطرق من الجنسين، ومنه إلى حماية الأرواح وضمان سلامة الجميع.
وأضاف: "يمكن للراغبين من أبناء وبنات منطقة تبوك المشاركة في هذه المسابقة عبر الرابط التالي:- https://tabuktsc.com/tsc/
حيت تم رصد جوائز مالية تقدر بأكثر من 100 ألف ريال، ضمن رسالة تؤكد أن القيادة الآمنة سلوك يعكس ثقافة المجتمع السعودي، والتزامه بالأنظمة والقوانين وأخلاقيات السلامة المرورية، وإبرازها كسلوك مجتمعي لمنطقة تبوك باعتبارها وجهة عالمية، مشيرًا إلى أن للحوادث عواقب وخيمة بما تحمله من وفيات وإصابات شديدة، وصدمات نفسية، إلى جانب الأعباء المالية على الأفراد والمجتمع ككل.
ودعا الجميع إلى المشاركة في البادرة التي تجمع ما بين الفائدة والتوعوية، حيث سيحصل الفائز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 25 ألف ريال، والحاصل على المركز الثالث 20 ألف ريال، بالإضافة الى مكافآت أسبوعية خلال فترة التحدي وتسديد المخالفات المرورية.