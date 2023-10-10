برعاية أمير تبوك.. "السلامة المرورية" تواصل استقبال المشاركات في مبادرة القيادة الآمنة

وقال: "إننا في لجنة السلامة المرورية وبتوجيه ودعم سمو أمير منطقة تبوك نعمل على إعداد الدراسات الخاصة بقياس مسببات الحوادث وطرق الوقاية منها بشكل مستمر، وقد تبيّن أن من أهم وأخطر مسببات الحوادث هي سلوك قائد المركبة بعد - مشيئة الله - ولتحسين مثل هذا السلوك الخطير، ابتكرنا هذه البادرة للغرض ذاته الذي سيضمن تحسن قيادة سالكي الطرق من الجنسين، ومنه إلى حماية الأرواح وضمان سلامة الجميع.

وأضاف: "يمكن للراغبين من أبناء وبنات منطقة تبوك المشاركة في هذه المسابقة عبر الرابط التالي:- ‏https://tabuktsc.com/tsc/

حيت تم رصد جوائز مالية تقدر بأكثر من 100 ألف ريال، ضمن رسالة تؤكد أن القيادة الآمنة سلوك يعكس ثقافة المجتمع السعودي، والتزامه بالأنظمة والقوانين وأخلاقيات السلامة المرورية، وإبرازها كسلوك مجتمعي لمنطقة تبوك باعتبارها وجهة عالمية، مشيرًا إلى أن للحوادث عواقب وخيمة بما تحمله من وفيات وإصابات شديدة، وصدمات نفسية، إلى جانب الأعباء المالية على الأفراد والمجتمع ككل.