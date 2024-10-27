إبلاغك بالإلغاء قبل 30 دقيقة.. 3 حقوق عليك معرفتها أثناء رحلتك بالقطارات

وأشارت الهيئة، إلى أن الوصول إلى المعلومات حقٌّ يجب أن يقدم بطرق متعددة مثل "الطباعة كبيرة الحجم، واللغة البسيطة، وطريقة برايل، أو الوسائل الإلكترونية المتاحة".