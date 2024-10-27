إبلاغك بالإلغاء قبل 30 دقيقة.. 3 حقوق عليك معرفتها أثناء رحلتك بالقطارات

أكدت الهيئة العامة للنقل، أهمية حصول المسافرين على المعلومات اللازمة أثناء رحلتهم في القطارات، حاثّة شركات النقل على الالتزام بذلك.
وتحت وسم #اعرف_حقك، أكدت الهيئة أن شركات النقل بالقطارات تلتزم بتوفير المعلومات اللازمة للمسافرين أثناء رحلتهم؛ مشيرة إلى 3 حقوق رئيسية.
وأشارت الهيئة، إلى أن الوصول إلى المعلومات حقٌّ يجب أن يقدم بطرق متعددة مثل "الطباعة كبيرة الحجم، واللغة البسيطة، وطريقة برايل، أو الوسائل الإلكترونية المتاحة".
وعلى صعيد الإبلاغ عن الإلغاء أو التأخير؛ شددت "هيئة النقل" على وجوب إبلاغ الركاب عن إلغاء الرحلة أو تأخيرها في أقرب وقت ممكن قبل 30 دقيقة من وقت المغادرة المحدد.
ونبّهت الهيئة إلى أهمية توافر التذاكر عبر نقاط البيع المعتمدة، مثل مكاتب التذاكر والآلات والتطبيقات الذكية، والإنترنت.