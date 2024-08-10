"سدايا" تختتم برنامجين تدريبيين في أمريكا وبريطانيا للفائزين السعوديين في "داتاثون البيانات المفتوحة"

وكانت فعالية (داتاثون البيانات المفتوحة) التي أقيمت في أكتوبر 2023م في الرياض، قد شهدت حضورًا مميزًا من الخبراء والمختصين شارك فيها أكثر من 200 متسابق ومتسابقة يمثلون: المملكة، باكستان، اليمن، مصر، فلسطين، بنجلاديش، سوريا، الجزائر، نيجيريا، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين في المجال؛ وذلك من خلال ورش عمل وساعات إرشادية لمساعدة المشاركين في تطوير حلولهم لمعالجة التحديات باستخدام البيانات المفتوحة.