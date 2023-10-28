تحركات دبلوماسية واتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة

اجتمعت المملكة مع الأطراف كافة وأجرت اتصالاتها المكثفة مع كثير من الدول لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة الدخول في أنفاق النيران، تَبِعَ ذلك بيانات منددة حول العمليات الهجومية الإسرائيلية كمذبحة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها الكثير في مشهد دموي متوحش هز العالم؛ فجاء بيان اليوم متضمنًا عبارات الشجب والاستنكار بعد الاجتياح البري من جيش العدوان، وحذّرت المملكة من انزلاق المنطقة وجرها إلى متاهات تزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتنتهك القوانين والأعراف الدولية وتعارض مبادئ حقوق الإنسان.