تحركات دبلوماسية واتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة

نهضت المملكة سريعًا لحظة نشوب الحرب الإسرائيلية ضد غزة بين اجتماعات واتصالات وزيارات عنوانها "غزة"؛ فتركز هذا الحِراك حول المناداة بسياسة ضبط النفس واحترام القوانين الدولية التي كفلت حياة المدنيين الأبرياء حتى لا تزهق أرواحهم تحت الدبابات والمروحيات بين زناد الحرب ودماره بلا جريمة منهم.
تدرك السعودية خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الذي سيرتد على المنطقة والعالم، والنتائج المحتملة تَعني انهيار الاستقرار، وتهديد السلم والأمن الدولي؛ ناهيك عن مخاطر توسع الحرب وازدياد رقعتها ثم خروجها عن السيطرة.
اجتمعت المملكة مع الأطراف كافة وأجرت اتصالاتها المكثفة مع كثير من الدول لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة الدخول في أنفاق النيران، تَبِعَ ذلك بيانات منددة حول العمليات الهجومية الإسرائيلية كمذبحة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها الكثير في مشهد دموي متوحش هز العالم؛ فجاء بيان اليوم متضمنًا عبارات الشجب والاستنكار بعد الاجتياح البري من جيش العدوان، وحذّرت المملكة من انزلاق المنطقة وجرها إلى متاهات تزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتنتهك القوانين والأعراف الدولية وتعارض مبادئ حقوق الإنسان.
وستستمر المباحثات السعودية مع المجتمع العالمي والمنظمات الحقوقية والإغاثية لإنقاذ سكان غزة وضمان وصول الإمدادات وعبور القوافل الطبية وتمكينهم لتقديم المعونات اللازمة؛ فغزة اليوم تنزف ألمًا، تعيش ظرفًا إنسانيًّا مؤلمًا بين دوي الانفجارات ومحاولة عزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من الخدمات الضرورية مع بنيه تحتيه دكتها آلة الحرب.