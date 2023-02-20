"الصناعة" تنفّذ 702 جولة على المواقع التعدينية خلال يناير.. وتُصدر 23 عقوبة

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكّلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكّل المخالفون في المنطقة الشرقية النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 10 مخالفات، ثم منطقة عسير بـ 3 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 3 مخالفات، ومنطقة نجران بـ 3 مخالفات، فيما سجل المخالفون في منطقة المدينة المنورة مخالفتين، وسجلت كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة مخالفة واحدة.