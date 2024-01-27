استشاري غدد صماء يحذّر مرضى السكري من وقف "الأنسولين"

ونصح استشاري الغدد الصماء، جميع مرضى السكري بعدم الاعتماد على المعلومات المكتوبة أو المسموعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المجتهدين؛ لأن الكثير منها لا يستند على الطب المبني على البراهين والمرجع العلمي، وتعتمد معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة.