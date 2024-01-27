استشاري غدد صماء يحذّر مرضى السكري من وقف "الأنسولين"

حذّر استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري من التوقف عن الأنسولين.
جاء ذلك تعقيبًا على الوصفة التي دعا إليها أحد الأشخاص في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "الأغا": إنه مهما شعر الفرد باستقرار نسبة سكر دمه فهو شعور مؤقت، وقد يواجه -لا قدر الله- مشاكل بسبب عدم حصوله على الأنسولين الذي يحافظ على سكره ويجعله بعيدًا عن المضاعفات المترتبة على داء السكري.
وأوضح أن التوقف عن الأنسولين، وخوض التجارب الوهمية المرتبطة بالأعشاب؛ سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وأشار "الأغا" إلى أن علاج السكري؛ وفقًا لأنماطه الأول والثاني، قائم على الأنسولين والأدوية والحمية، وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والأعشاب؛ يؤدي إلى تدهور صحة المريض حتى لو شعر الفرد بانخفاض نسبة السكر في الدم.
وتابع: مرض السكري، مصنف على أنه أحد الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة عجز غدة البنكرياس عن إنتاج الكمية الكافية من الأنسولين، أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الأنسولين الذي أنتجه بالشكل المطلوب.
ولفت "الأغا" إلى أن الأنسولين هو الهرمون المنظم لمعدل السكر في الدم، والإصابة بارتفاع معدل السكر دون السيطرة عليه؛ تؤدي إلى أضرار في العديد من أجهزة الجسم على المدى البعيد.
ونصح استشاري الغدد الصماء، جميع مرضى السكري بعدم الاعتماد على المعلومات المكتوبة أو المسموعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المجتهدين؛ لأن الكثير منها لا يستند على الطب المبني على البراهين والمرجع العلمي، وتعتمد معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة.