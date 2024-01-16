"أخصائي نفسي" لـ"سبق": إثارة التعصب الرياضي مع مشاركات المنتخب يؤثر في اللاعبين والنتائج

ونوّه "بن كاسب" بأهمية أن يكون لدى المذيع بعد وعمق في اختيار المواضيع والتوقف عن مناكفة بعض اللاعبين وبعض الرموز الذين قدموا الكثير للمنتخب، والمسؤولية بأن يكون لديه المتابعة والمراقبة والدفع باتجاه تحسين الأداء، حتى يكون عونًا ويكون إحدى المحاور الرئيسية التي تخدم الرياضة في السعودية، وتعزز من التنافس الشريف بين الأندية، حتى ينعكس ذلك على الحراك الرياضي والمنافسة بالمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.