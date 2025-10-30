تكافل الراجحي تختتم مشاركتها في معرض الصحة العالمي بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية

وأكد تركي المقبل، رئيس قطاع التأمين الصحي في تكافل الراجحي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن توجه الشركة نحو بناء منظومة صحية أكثر تكاملًا قائلاً: “نعمل في تكافل الراجحي على تطوير حلول تأمينية مبتكرة ترتكز على التكامل بين التقنية والرعاية الصحية، بما يضمن تجربة صحية أكثر كفاءة ومرونة لعملائنا. مشاركتنا في المعرض شكلت منصة مهمة لعقد شراكات نوعية تدعم هذا التوجه وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.”