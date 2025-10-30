تكافل الراجحي تختتم مشاركتها في معرض الصحة العالمي بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية

اختتمت تكافل الراجحي للتأمين التعاوني مشاركتها كراعِ بلاتيني في معرض الصحة العالمي 2025، الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – ملهم.
وشهد جناح الشركة حضورًا واسعًا واهتمامًا كبيرًا من الزوار والمشاركين، حيث تم خلال المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركاء في القطاعين الصحي والتقني، تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الرعاية الصحية.
وأكد تركي المقبل، رئيس قطاع التأمين الصحي في تكافل الراجحي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن توجه الشركة نحو بناء منظومة صحية أكثر تكاملًا قائلاً: “نعمل في تكافل الراجحي على تطوير حلول تأمينية مبتكرة ترتكز على التكامل بين التقنية والرعاية الصحية، بما يضمن تجربة صحية أكثر كفاءة ومرونة لعملائنا. مشاركتنا في المعرض شكلت منصة مهمة لعقد شراكات نوعية تدعم هذا التوجه وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.”
واختتمت الشركة بالإشارة إلى أن مشاركتها في معرض الصحة العالمي تعكس حرصها على دعم منظومة التأمين الصحي في المملكة، وتطوير شراكات مستدامة تسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات.