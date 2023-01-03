رافضًا رفع أسعار الألبان.. "السليمان" المواطن تحمل عبء شركاتكم وهي تخسر.. والدور عليكم الآن وأنتم تربحون

وفي لهجة عتاب لهذه الشركات، يذكرها "السليمان" بنشأتها، ويقول: "الشركات الغذائية السعودية الكبرى تتحمل مسؤولية وطنية تجاه المجتمع، خاصة عندما تحقق أرباحًا هائلة يمكن أن يغطي جزء منها فارق ارتفاع التكلفة، على الأقل من باب الالتزام تجاه المجتمع ومصلحته في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، فهذه الشركات حصلت على دعم الدولة في إنشائها وتنمية نشاطاتها كجزء من مشروع وطني لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي، كما أنها حصلت على دعم المستهلك الذي كان وفيًّا لمنتجاتها طيلة عقود!".