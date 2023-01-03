رافضًا رفع أسعار الألبان.. "السليمان" المواطن تحمل عبء شركاتكم وهي تخسر.. والدور عليكم الآن وأنتم تربحون

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان، قيام بعض شركات الألبان برفع أسعار منتجاتها، في الوقت الذي تعلن فيه تحقيق صافي أرباح يصل بعضه إلى حوالي مليارَيْ ريال! مؤكدًا أنه يجب أن تتحمّل هذه الشركات مسؤوليتها وطنية تجاه المجتمع، عندما تحقّق أرباحًا تغطي جزء منها فارق ارتفاع التكلفة، ومؤكدًا أن المواطن تحمل العبء مع شركات الألبان وهي تخسر والدور عليها الآن وهي تربح.
وفي مقاله "وحيد في الربح.. شريك في الخسارة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "أتفهم ارتفاع أسعار عناصر إنتاج الألبان ومشتقاتها، لكنني لا أفهم أن تتخذه بعض شركات الألبان عذرًا لرفع أسعار منتجاتها، في الوقت الذي تعلن فيه قوائمها المالية عن تحقيق صافي أرباح يصل بعضه إلى حوالي ملياري ريال!
ويعلق "السليمان" قائلًا: "فإذا كانت لا تستطيع "الشركات" تحمل فارق التكلفة على حساب هامش ربح ملياري؛ فإن من سيتحمل الفارق عدة قطاعات لا تقف عند منتجات الألبان على أرفف ثلاجات البقالات وحدها، فهذه الزيادة ستؤثر في قطاع الأغذية والمشروبات وكل ما تدخل الألبان ومشتقاتها في صناعته بشكل عام، خاصة في المطاعم والمقاهي ومقاصف المدارس!".
وفي لهجة عتاب لهذه الشركات، يذكرها "السليمان" بنشأتها، ويقول: "الشركات الغذائية السعودية الكبرى تتحمل مسؤولية وطنية تجاه المجتمع، خاصة عندما تحقق أرباحًا هائلة يمكن أن يغطي جزء منها فارق ارتفاع التكلفة، على الأقل من باب الالتزام تجاه المجتمع ومصلحته في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، فهذه الشركات حصلت على دعم الدولة في إنشائها وتنمية نشاطاتها كجزء من مشروع وطني لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي، كما أنها حصلت على دعم المستهلك الذي كان وفيًّا لمنتجاتها طيلة عقود!".
ويمضي "السليمان" معاتبًا الشركات: "كنت في السابق أدافع عن فوارق الأسعار بين شركات الألبان على أساس فوارق الجودة، لكن لا يمكن أن أدافع عن رفع أسعار منتجات بحجة ارتفاع أسعار مدخلاتها وتكاليف الشحن في الوقت الذي تحقق فيه أرباحًا صافية بمئات الملايين!".
وينهي "السليمان" قائلًا: "باختصار: للمستثمر.. كما أن المستهلك تحمل معك العبء عندما كنت تخسر، فعليك أن تتحمّل معه العبء وأنت تربح!".