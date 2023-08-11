"سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي

وبدوره قال جيسون روثرفورد، المدير العام ونائب الرئيس الأول ل “Oracle Communications” لقسم التطبيقات: استمراراً لجهود شركة سلام المتواصلة في رحلة التحول الرقمي، فإنه من الضروري أن تمتلك الشركة تطبيقات قوية ومتطورة تساهم في تحقيق الكفاءة التجارية وتعزيز فرص النمو. نجحت ’سلام‘ في بناء سمعتها حول الابتكار، والارتقاء بحلول الاتصالات التقليدية، والحضور القائم على خبرة السوق، ونحن فخورون بأن نكون شريكاً موثوقاً في تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس وتعزيز الواقع الرقمي ككل في المملكة العربية السعودية".