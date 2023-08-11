"سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي

اختارت شركة "سلام"، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (شركة الاتصالات المتكاملة سابقاً)، حلول الحوسبة السحابية من Oracle لتعزيز الابتكار في تقنيات الجيل الخامس بمنطقة الشرق الأوسط.
وستعمل "سلام"، إحدى شركات مجموعة الموارد للإعلام والتواصل (MMCG) و شركة الموارد والتي فازت مؤخراً بجائزة أكثر علامة تجارية سعودية ابتكاراً وأسرعها نمواً في قطاع الاتصالات، على الاستفادة من حلول “Oracle Communications” لتحقيق الدخل وتوحيد العمليات من أجل تسريع تقديم خدمات متميزة لعملائها من الأفراد والشركات.
وقال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلام": "نهدف لتقديم خدمات تركز على العملاء وتساعد في إنشاء مجتمع رقمي يتوافق مع خطط التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030. ويأتي تعاوننا مع Oracle تحقيقاً لاستراتيجيتنا الرقمية المستقبلية التي تهدف إلى تسريع طرح خدمات الجيل الخامس وغيرها من الخدمات الرقمية، من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة والمترابطة مسبقاً لتجنب عمليات الربط المعقدة المكلفة والمستهلكة للوقت، مما يعزز قدرتنا على إطلاق خدمات جديدة وتنظيمها وطرحها وفق متطلبات السوق، إلى جانب تقديم تجربة استثنائية لعملائنا".
وبعد تأسيسها في عام 2005، سرعان ما أصبحت "سلام" شركة محلية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، ولاعباً رئيساً في الجهود المحلية الرامية إلى تحديث قطاع الاتصالات على مستوى المملكة. ويأتي هذا التعاون مع Oracle في إطار مساعي الشركة لتقديم الأسس التقنية الحديثة الكفيلة بدعم عملياتها وتعزيز قدراتها الرقمية ومساعدتها على تسريع إطلاق وتنويع خدماتها.
وبفضل استخدام حلول ‘Oracle Cloud Scale Monetization’ و ‘Oracle Unified Operations’ لتحقيق الدخل والعمليات الموحدة ، إلى جانب خدمات المبيعات’CRM’ من Oracle لإدارة العملاء ، ستتمكن “سلام” من استخدام حلول حديثة متكاملة بدلاً من الأنظمة الحالية، بحيث تتيح للشركة تطبيق حالات عدة خدمات معا للفوترة والرسوم، مما يساهم في طرح باقات ترويجية فريدة لجميع شرائح العملاءوتحقيق الدخل من الخدمات الرقمية الحالية والجديدة، مثل خدمات البث بتقنية الجيل الخامس، وألعاب الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، والأجهزة المتصلة بتقنية إنترنت.
وقد اختارت الشركة Oracle بناء على خبرتها العميقة في هذا المجال، ومحفظتها الواسعة من تطبيقات الاتصالات، وسجلها الحافل من المشاريع المعقدة الناجحة لتطوير الاتصالات.
وبدوره قال جيسون روثرفورد، المدير العام ونائب الرئيس الأول ل “Oracle Communications” لقسم التطبيقات: استمراراً لجهود شركة سلام المتواصلة في رحلة التحول الرقمي، فإنه من الضروري أن تمتلك الشركة تطبيقات قوية ومتطورة تساهم في تحقيق الكفاءة التجارية وتعزيز فرص النمو. نجحت ’سلام‘ في بناء سمعتها حول الابتكار، والارتقاء بحلول الاتصالات التقليدية، والحضور القائم على خبرة السوق، ونحن فخورون بأن نكون شريكاً موثوقاً في تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس وتعزيز الواقع الرقمي ككل في المملكة العربية السعودية".