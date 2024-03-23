بحضور محافظ محايل.. ليلة سودانية رمضانية متفردة في "عسير"

واشتملت الليلة السودانية على عدد من الفعاليات والمحاضرات والفنون والطقوس السودانية، وبينها "ليلة العرس" التي تعالت معها أصوات الزغاريد والتصفيق والأهازيج، صدح بها عدد من النساء السودانيات.