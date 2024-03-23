بحضور محافظ محايل.. ليلة سودانية رمضانية متفردة في "عسير"

أحيت الجالية السودانية بمنطقة عسير، الجمعة، ضمن مبادرة "ليالي أجاويد العربية"، ليلة رمضانية متفردة، تَضمنت إفطارًا حضره محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح.
واشتملت الليلة السودانية على عدد من الفعاليات والمحاضرات والفنون والطقوس السودانية، وبينها "ليلة العرس" التي تعالت معها أصوات الزغاريد والتصفيق والأهازيج، صدح بها عدد من النساء السودانيات.
وصاحَبَ الفعاليةَ تنظيمُ عدد من الأجنحة لعرض مناحي الحياة بالتراث السوداني.
يُذكر أن هذه الليلة السودانية من "أجاويد العربية" هي الثانية بعد ليلة يمنية.
وتهدف هذه الليالي إلى إثراء قيم التفاعل والتشارك بين المواطنين والمقيمين في شهر الخير، عن طريق رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية.
كما تهدف إلى وضع برامج رمضان على جادة طريق استراتيجية قمم، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين مختلف الجاليات العربية المقيمة بأرض المملكة العربية السعودية.