تحف منزلية مميزة.. نحاتٌ سعوديٌّ يبدع في عمل مجسمات مضيئة بأشكال مختلفة

ويشير "العنزي" إلى مشروعه الفني الذي تحول إلى مصدر رزق من خلال عرض أعماله في حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيتواصل معه الكثير من المتابعين الذين يطلبون من أعمال بشكل يومي؛ حيث استوحى أكثر أعماله من البيئة التي نشأ فيها كالنخيل والزهور والنقوش، والحضارات المختلفة التي تميّزت بها محافظة العُلا؛ لينتج أعمالًا مميزة؛ حيث كانت له مشاركات مختلفة في العديد من المعارض.