الأمير سلمان بن سلطان: هذه قصة الصورة والموظف الذي أغضب الأمير سلطان وتدخل الشثري

روى سمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، قصة الموظف الذي أغضب والده، الأمير سلطان بن عبدالعزيز في رحلة برية، والصورة التي كانت في اتجاه القبلة ودور الشيخ ناصر الشثري في معالجتها .
وقال في برنامج الراحل مع محمد الخميسي للحديث عن الشيخ ناصر الشثري إنهم كانوا في رحلة برية بمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، وحضور الشيخ ناصر الشثري رحمه الله، حيث غضب الأمير سلطان من موظف أخطأ في عمله وغضب منه الأمير غضبًا شديدًا، وحين حلّ موعد صلاة المغرب تقدم الشيخ ناصر للصلاة، وبعد قراءة الفاتحة قرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
وبعد إتمام الصلاة هز الأمير سلطان رأسه وابتسم، وقال أنا فاهم قصدك، وقال رجعوا الموظف لمكانه، ويحرص ألا يعيد خطأه مرة أخرى.
وقال سموه الكثير من المواقف بين الراحل الشيخ "ناصر بن عبدالعزيز الشثري"، والأمير سلطان، تبين ذكاء الشيخ في أسلوب تقديم النصيحة.
ومنها صورة الطير على يد الأمير، وكانت باتجاه القبلة، وعند إقامة الصلاة قال يا طويل العمر ما شاء الله على هالطير أنا خايف أنه يشغلني عن الخشوع، فأمر الأمير سلطان بتغير مكانها.