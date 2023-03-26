الأمير سلمان بن سلطان: هذه قصة الصورة والموظف الذي أغضب الأمير سلطان وتدخل الشثري

‏وقال في برنامج الراحل مع محمد الخميسي للحديث عن الشيخ ناصر الشثري إنهم كانوا في رحلة برية بمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، وحضور الشيخ ناصر الشثري رحمه الله، حيث غضب الأمير سلطان من موظف أخطأ في عمله وغضب منه الأمير غضبًا شديدًا، وحين حلّ موعد صلاة المغرب تقدم الشيخ ناصر للصلاة، وبعد قراءة الفاتحة قرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.