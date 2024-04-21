ضبط مخالف لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية لاقتلاعه عددًا من الأشجار دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.