نائب وزير البيئة يدشّن المرحلةَ الثانية من "مسرعة سدرة" في السيليكون فالي

وخلال الزيارة التقى "المشيطي" برئيس مركز الاستدامة في جامعة ستانفورد بالبروفيسور "Yi Cui"، وناقش مع عدة باحثين من الجامعة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى معاليه مؤسسي الشركات الناشئة في المسرعة، وناقش معهم الفرص والممكنات لتسريع أعمالهم في المملكة.