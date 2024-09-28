وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي لسوريا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.