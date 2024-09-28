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وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي لسوريا

بحثا التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري، إضافة إلى استعراض جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية وسوريا، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمير فيصل بن فرحان
نيويورك
الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية
جير بيدرسون
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا

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