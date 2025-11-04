الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي تبدأ من المنزل

يُعد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي أحد أبرز أسباب دخول الرضع إلى المستشفيات حول العالم، حيث تشهد المستشفيات خلال موسم انتشار الفيروس ضغطاً كبيراً نتيجة الحالات التي تعاني من صعوبات في التنفس، ما يجعل العائلات في حالة من القلق الشديد. وفي ألمانيا، ومن خلال زيادة الوعي والوقاية والتدخل المبكر، تم تحقيق نتائج مميزة تمثلت في انخفاض نسبته ثمانين بالمئة في حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب الفيروس مقارنة بالموسم السابق، ما يوضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الوعي مع الوقاية المبكرة.
وفي المملكة العربية السعودية، تزداد حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات خلال موسم البرد بسبب العدوى بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، حيث يوضح الدكتور علي حسين المدير، الأستاذ المساعد واستشاري حديثي الولادة في مدينة الملك سعود الطبية، أن الوقاية تبدأ من المنزل، من خلال الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية والحرص على تهوية الأماكن المغلقة. كما يشير إلى أن التزام الأسر بهذه الخطوات البسيطة يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال العدوى.
ومن جانبه، يؤكد بابتيست دي كلارنس، المدير العام للقاحات في دول الخليج لدى شركة سانوفي، أن الشركة ترى نفسها شريكاً في جهود الصحة العامة، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية لتعزيز الوقاية ورفع مستوى الوعي. ومن خلال تمكين العائلات بالمعرفة وإتاحة وسائل الحماية، تسعى سانوفي إلى المساعدة في ضمان بداية صحية وحياة آمنة لكل الأطفال.