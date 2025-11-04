الوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي تبدأ من المنزل

يُعد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي أحد أبرز أسباب دخول الرضع إلى المستشفيات حول العالم، حيث تشهد المستشفيات خلال موسم انتشار الفيروس ضغطاً كبيراً نتيجة الحالات التي تعاني من صعوبات في التنفس، ما يجعل العائلات في حالة من القلق الشديد. وفي ألمانيا، ومن خلال زيادة الوعي والوقاية والتدخل المبكر، تم تحقيق نتائج مميزة تمثلت في انخفاض نسبته ثمانين بالمئة في حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب الفيروس مقارنة بالموسم السابق، ما يوضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الوعي مع الوقاية المبكرة.