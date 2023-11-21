"المركز الوطني للتعليم الإلكتروني" يواصل ضبط وحوكمة الممارسات ورفع الجودة بقطاع التعليم والتدريب

وتستهدف التراخيص كافة جهات التعليم العام، والعالي، والمؤسسات التدريبية، ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني، في القطاع الحكومي، والخاص، وغير الربحي؛ من منطلق المهام المنوطة به، وتعزيز أدواره الشاملة والمحورية بصفته ضابطًا لجودة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، واستشرافه لمستقبل التعليم الإلكتروني من خلال سن القواعد والتشريعات اللازمة.