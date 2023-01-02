فيديو.. "المواصفات" تُحَذر من المواقد المعدلة: قد تسبب كوارث لمستخدميها

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن هناك أنواعًا عدة للسخانات في السوق جيدة، ومتوفر بها إجراءات السلامة بعيدًا عن الأنواع التقليدية، منها السخانات الفورية صغيرة الحجم، وتلك التي تعمل بالمضخات الحرارية والطاقة الشمسية وجميعها موفرة للطاقة بشكل كبير، ومطابقة للمواصفات السعودية، وعليها ملصق كفاءة الطاقة.