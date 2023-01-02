فيديو.. "المواصفات" تُحَذر من المواقد المعدلة: قد تسبب كوارث لمستخدميها

حذّرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، من تواجد مواقد معدلة قد تتسبب في كوارث بالمنازل.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة المهندس وائل الذياب، أن تطبيق "تأكد" يسهم في معرفة ما إذا كان الموقد الناري يفتقد لإجراءات السلامة أو مُصَمّم بطريقة مهنية مطابقة لمعايير المقاييس والجودة.
وأضاف "الذياب" أن التطبيق يمكن من خلاله التأكد من حصول المنتج على علامة الجودة من عدمه، ومطابقته للمواصفات التي تضمن سلامته أم أنه مصنع يدويًّا.
وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن هناك أنواعًا عدة للسخانات في السوق جيدة، ومتوفر بها إجراءات السلامة بعيدًا عن الأنواع التقليدية، منها السخانات الفورية صغيرة الحجم، وتلك التي تعمل بالمضخات الحرارية والطاقة الشمسية وجميعها موفرة للطاقة بشكل كبير، ومطابقة للمواصفات السعودية، وعليها ملصق كفاءة الطاقة.