"النيابة العامة": عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لا تخل بتوقيع أي عقوبة أشد

وقالت النيابة العامة: "تشدد عقوبة الاتجار بالأشخاص إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وإذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه".