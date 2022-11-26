بالفيديو.. مشجعو مقاهي بونشاك في إندونيسيا يساندون الأخضر أمام بولندا

وأبدى عدد من المواطنين السعوديين في بونشاك، عبر صحيفة "سبق" وخلال لقاءات أجراها الزميل عبدالله العنزي الذي يتواجد هناك حاليًا، تمنياتهم ودعواتهم للمنتخب بالفوز وتحقيق النصر في ثاني لقاءاته أمام بولندا.