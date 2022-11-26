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بالفيديو.. مشجعو مقاهي بونشاك في إندونيسيا يساندون الأخضر أمام بولندا
"سبق" وثّقت تمنياتهم للمنتخب بالفوز في ثاني لقاءاته بمونديال قطر
اكتظت مقاهي ومطاعم بونشاك بجمهورية إندونيسيا، اليوم السبت، بمشجعي المنتخب السعودي في ثاني لقاءاته في مونديال كأس العالم.
وقد وثّقت "سبق" مشاعر وتمنيات المشجعين قبل بدء المباراة الجارية الآن، من أحد مقاهي بونشاك بجمهورية إندونيسيا.
وتشهد الأماكن العامة في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بالعالم حشودًا في المقاهي والمطاعم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع بولندا، وسط الدعوات للأخضر بالفوز في ثاني لقاءاته في مونديال قطر 2022.
وأبدى عدد من المواطنين السعوديين في بونشاك، عبر صحيفة "سبق" وخلال لقاءات أجراها الزميل عبدالله العنزي الذي يتواجد هناك حاليًا، تمنياتهم ودعواتهم للمنتخب بالفوز وتحقيق النصر في ثاني لقاءاته أمام بولندا.