"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على الحرج والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.