"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على الحرج والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان رياحًا شديدة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات. وتشهد أمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان، وأتربة مثارة على القنفذة والشعيبة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرجة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة وأمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ17 من مساء الخميس.