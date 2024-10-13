رسميًا.. بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على تمويل الزواج بعد رفع سقفه إلى 72 ألف ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق منتج “تمويل الزواج” بنسخته الجديدة المحسّنة، حيث شهدت هذه النسخة زيادة في سقف التمويل لتصل إلى 72 ألف ريال بدلاً من 60 ألف ريال. يهدف هذا التحديث إلى تلبية احتياجات شريحة أكبر من المستفيدين ومساعدتهم في تحقيق الاستقرار الأسري.