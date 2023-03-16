إشعار أصحاب الحظائر العشوائية بـ"عنيكر القوز" لإزالتها قبل تطبيق النظام بحقهم

وأكد "الشيخي" أن البلدية ستواصل مهامها في مراقبة تلك المواقع ومواقع أخرى، لإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، والمحافظة على أعلى درجات الإصحاح البيئي ومنع المخالفين من ممارسة هذه السلبيات .