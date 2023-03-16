إشعار أصحاب الحظائر العشوائية بـ"عنيكر القوز" لإزالتها قبل تطبيق النظام بحقهم

قام مراقبو بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة بإدارة الخدمات بإشعار أصحاب حظائر الأغنام العشوائية المخالفة داخل بلدة عنيكر جنوب مركز القوز، وإعطائهم مهلة لإزالتها وفي حال انتهاء المهلة سيتم تطبيق النظام بحقهم.
وتفصيلاً، أوضح متحدث بلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق" أن ذلك يأتي ضمن جهود بلدية القوز للحفاظ على تحسين المشهد الحضري وإزالة سائر التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة على جميع نطاق بلدية القوز .
وأشار "الشيخي" أن ذلك يأتي حسب توجيهات رئيس بلدية القوز المهندس محمد عبده بنان وضمن خطة العمل التي اعتمدها بأن تقوم الفرق الميدانية بعملية تنظيف عامة لجميع النطاقات التابعة للبلدية ورفع المخلفات وإزالة الحظائر العشوائية أولاً بأول .
وأكد "الشيخي" أن البلدية ستواصل مهامها في مراقبة تلك المواقع ومواقع أخرى، لإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، والمحافظة على أعلى درجات الإصحاح البيئي ومنع المخالفين من ممارسة هذه السلبيات .
وشدد على أن البلدية وأقسامها المعنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تشوّهات بصرية في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات أمانة جدة الرسمية.